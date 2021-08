Der Katzenbalkon – muss da wirklich ein Netz sein?

Nur um das nochmal zu sagen: Ein liebe Ermahnung, ein bisschen Futter oder gar nur Blumentöpfe halten die Katze nicht auf. Mirjam Karl-Sy vom Tierschutzverein Bündnis für Tiere e.V. in Magdeburg rät deshalb dringend zum Katzennetz auf Balkonien: „Es ist ein unbedingtes Muss. Ein paar Pflanzen oder ein reiner Sichtschutz halten Ihre Katze nicht zurück. Da genügt schon ein Schmetterling und die Katze ist so neugierig, dass sie da auf jeden Fall hinterher muss.“ Mit Netz wird also nicht nur die Katze vor Abstürzen oder Ausflügen aufs Dach geschützt. Beim Klettern auf Geländern oder Blumenkästen, könnte sie auch Dinge zum Absturz bringen und so Passanten gefährden.

Ja, eine Katze kann auch nur Wohnung, wenn sie keinen Freigang kennt oder alt und gebrechlich ist. Aber: So ein Balkon ist für Katzen wie der Blick in eine andere, spannende Welt. Du wirst eine ausgeglichene und entspannte Mietze haben, wenn sie den Balkon nutzen darf. Der Aufenthalt an der frischen Luft bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen ist zudem gesund für die Mietze. Wann immer du also kannst, mach den Balkon katzensicher und dann geht’s an die frische Luft.