Wie gut sind kabellose In-Ear-Kopfhörer?

Ausgangsbeschränkung, Homeoffice, Homeschooling – viele Menschen verbringen wegen der Corona-Krise jetzt die meiste Zeit des Tages in ihren eigenen vier Wänden. Laut Musik hören ist da oft wegen der Nachbarn nur eingeschränkt möglich. Kabellose Kopfhörer können eine gute Lösung sein. Billigmodelle gibt es inzwischen schon ab 8 Euro, wirklich gute Kopfhörer können bis zu 300 Euro kosten. Spitzenmodelle liegen sogar bei 1.200 Euro. Doch lohnt sich die Investition?

Kabellose Kopfhörer verbinden sich mit dem Endgerät via Bluetooth oder einem ähnlichen Standard. Zu Anfangszeiten der kabellosen Ohrhörer gab es Probleme, eine stabile Verbindung zwischen den beiden Ohrstöpseln zu halten und den Ton synchron abzuspielen.

Bildrechte: IMAGO

Die meisten Modelle sorgen auch für einen guten Klang. Das liegt vor allem am Aufbau: Bei fast allen In-Ear-Kopfhörern liegt die Lautsprecheröffnung im Gehörgang. Damit sind sie nah am Trommelfell und dichten im Idealfall den Hörkanal ab. Zudem schotten sie Geräusche von außen ab, da sie in den Gehörgang eingeführt werden.