Ist dunkles Brot wirklich gesünder?

„Vollkorn“ heißt, dass alle Bestandteile des ganzen Getreidekorns verarbeitet werden, also auch der nährstoffreiche Keimling und die Schalen mit ihren Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen. Diese Inhaltsstoffe fördern die Gesundheit. Außerdem sind die Kohlenhydrate in Vollkornprodukten langsamer verdaulich, deshalb macht Vollkornbrot länger satt. Weil die Kohlenhydrate nur allmählich ins Blut gelangen, steigt der Blutzuckerspiegel durch Vollkornprodukte nicht so schnell an, wie bei Weißbrot.