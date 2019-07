Isotonische Sportgetränke

In einem Getränk, das isotonisch wirkt, sind vor allem Nährstoffe, Minerale und Eiweiße gelöst, und zwar in einer fast identischen Konzentration wie im menschlichen Blut. Dadurch muss der Körper die Stoffe beim Verarbeiten weder verdünnen noch andicken, um sie optimal verwerten zu können. Die Iso-Getränke können also fast direkt in den Darm und von dort ins Blut gelangen und belasten dabei den Magen und den Energiehaushalt des Körpers nicht.