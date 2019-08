Isomatten für den Camping-Urlaub: Darauf kommt es an

Die Spezialform Yogamatte ist ebenfalls aus Schaumstoff aber in der Regel viel weicher und bis zu zwei Zentimeter dick. Vorsicht: Besonders bei unebenem Gelände kannst du hier schnell mit einigen Körperstellen auf dem Boden aufliegen und gefährlich auskühlen. Auch eine teure Yogamatte ist also nicht automatisch eine gute Isomatte.

Die Luftmatratze ist in ihrer herkömmlichen Form als Isoliermatte überhaupt nicht geeignet. Den Grund erklärt unser Experte so:

Blasen Sie nie eine Matte mit dem Mund auf, denn die Feuchtigkeit aus Ihrer Atemluft verbleibt in der Matte. Das kann einerseits anfangen zu gammeln und andererseits können sich in besonders kalten Nächten aus der Feuchtigkeit kleine Eiskristalle bilden, die das Material von innen zerstören.

Selbstaufblasbare Isomatten sind ideale Tourenbegleiter. Sie haben im Vergleich die kleinsten Packmaße, vereinen ab einem bestimmten Preissegmet Isolation und Schlafkomfort optimal und lassen sich ganz einfach handhaben. Im zusammengerollten Zustand herrscht in ihnen ein Unterdruck. Wird das Luftventil geöffnet, füllt sich die Matte dann selbst. Nur für den optimalen Druck musst du am Ende noch ein bisschen Luft aufpumpen.

Informiere dich, wie die Temperaturen an deinem Reiseziel sind, insbesondere nachts. Je höher die Gegend, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Temperaturen auch im Sommer in den tiefen einstelligen Bereich sinken. In Ländern wie Schottland oder Norwegen oder auch in Gebirgslagen ab 1.500 Metern sind sogar leichte Nachtfröste möglich. Mit diesem Wissen kannst du beim Kauf auf einen entsprechenden Isolationswert der Matte achten. Soll die Isomatte direkt auf den Boden gelegt werden, dann wählst du ein Material mit besonders guter Rissfestigkeit.