Warum eine Hundeschule für jeden Hund gut ist und wie du die richtige findest

Was ein Welpe in der Schule lernt

In der Prägephase deines Welpen ab der 8. Woche ist es wichtig, dass er auf alle möglichen Situationen seines täglichen Lebens vorbereitet wird: Der Kontakt zu anderen Hunden und Menschen zählen dazu, ebenso die Reaktion auf Umwelteinflüsse, Geräusche, Autos usw. Er muss lernen, was er darf und was nicht, was gefährlich ist und in welchen Punkten er sich voll auf dich und deine Führung verlassen kann. Deswegen muss er im Welpenkurs alle wichtigen Grundkommandos wie Sitz, Platz, Steh oder auch Fuß und Aus lernen und beherrschen. Er lernt, an der Leine zu laufen, dir aber auch ohne zuverlässig zu folgen. Und vor allem muss ein Welpe sehr schnell lernen, mit Ängsten und Frust umzugehen.

Was der Kurs kostet

In der Regel wird in Gruppen mit bis zu sechs Hunden unterrichtet. Die Stunde kostet ab 15 bis 20 Euro, es geht aber auch teurer. Welpen brauchen ein paar Unterrichtseinheiten mehr als größere Hunde. So musst du für einen Welpenkurs bei 8 Einheiten zwischen 100 und 150 Euro einplanen. Für Problemfälle gibt es Einzelstunden, die kosten dann aber leicht 50 bis 100 Euro pro Einheit. Dafür wird gezielt auf das Problem deines Hundes eingegangen.

Schule geht in jedem Alter

Hunde sind ihr Leben lang lernfähig. Auch ein zehn Jahre altes Tier aus dem Tierheim kann sehr erfolgreich gemeinsam mit dir in der Hundeschule trainieren. Und das ist bei unklarem Vorleben auch ratsam. Die Trainer erkennen nämlich ziemlich schnell, welche "Macken" und Probleme dein Hund auf seinem bisherigen Lebensweg angesammelt hat. Dazu Hundetrainerin Krist: "Manche Besitzer benötigen tatsächlich erstmal ein Einzeltraining, weil ihre Hunde gar nicht in der Lage sind, auf Ihre Herrchen zu achten, geschweige denn zu reagieren. Die Hunde sind einfach so auf Außenreize fixiert, das müssen wir dann erstmal korrigieren."

Hundeschule ohne Hund? Auch das geht…

Gerade als Vorbereitung auf einen neuen Mitbewohner kann so ein Kurs nur für Menschen sehr hilfreich sein. Dazu die Expertin: "Ja, Sie können auch ohne Hund zu uns kommen. In speziellen Workshops bekommen Sie als zukünftiger Hundebesitzer Informationen zu den Anschaffungen, zur Einrichtung, Futter und der richtigen Unterbringung ihres Welpen." Wichtig ist den Hundeschulen, den zukünftigen Frauchen und Herrchen im Vorfeld klar zu machen, wieviel Arbeit, nötige Zeit und Zuwendung da auf sie zukommt.

Hausaufgaben sind wichtig

Die Hundeschule ist nur ein kleiner Baustein in der Hundeerziehung. "Es muss immer und wirklich täglich zu Hause geübt werden. Denn der Alltag zwischen Mensch und Hund ist ja das Entscheidende, dort müssen Sie einfach dran bleiben", rät Bettina Krist.

So findest du die richtige Schule