Hundekot – Warum ist die Entsorgung so wichtig

Hundekot gehört in die Restmülltonne oder in einen städtischen Mülleimer. Er darf niemals in einer Biotonne entsorgt werden, auch nicht dann, wenn er sich in einer Bioplastik- oder Papiertüte befindet. Grund sind die schon erwähnten Würmer und Bakterien, die im Kot sein können. Deshalb gehört Hundekot auch keinesfalls auf den Kompost. Es besteht die Gefahr, dass dieser verunreinigt wird und Krankheitserreger über gedüngte Pflanzen in die Nahrungskette gelangen.