Kochen für das Haustier

Katzen und Hunde vertragen Futter in Zimmertemperatur am allerbesten. Also es sollte nicht zu kalt und nicht zu heiß sein.

Weil die Mengen in den Rezepten im Internet und in den Fachbüchern aber in der Regel nur für den „durchschnittlichen“ Hund oder die „Standard-Katze“ angegeben sind, ist der Gang zum Tierarzt immer sinnvoll. Der kann genau berechnen, was der Liebling wirklich an Nährstoffen und Vitaminen braucht.