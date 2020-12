So wird ein Welpe ganz entspannt ein Teil deiner Familie

Die Ankunft, der erste Tag, die ersten Fehler

Wichtig ist, deinem Hund klar zu machen, dass dein zu Hause dein zu Hause ist. Dazu unsere Expertin: "Der Hund darf in Ruhe die Umgebung erkunden, sie müssen ihm aber klar machen, wer Chef ist und was er nicht darf." Wichtig auch: Nicht alle sollten auf den Hund einstürmen. "Hunde sind zwar sehr leicht in eine Gruppe zu integrieren, aber gerade Welpen brauchen einen festen Ansprechpartner an dem sie sich orientieren können, der ihnen Sicherheit gibt", so unsere Expertin, sie rät außerdem, dass dein Hund von Anfang an eine klare Struktur vermittelt bekommt: Wo ist sein Platz, wo sein Fressen, wo darf er Gassi machen, wo darf er nicht hin.

Die Welpen-Welt - Fressen, Schlafen, Spielen

Bildrechte: colourbox Rückzug und Ruhe sind ganz wichtig. Deshalb sollte das Hundebett für deinen Welpen so stehen, dass er in eine Richtung abgeschirmt ist, euch aber trotzdem noch sehen kann. Wichtig: Der Hund sollte auch von den Kindern an seinem Ruheort nicht gestört werden. Anfangs sollte sich die Hauptbezugsperson in der Nähe zum Schlafen legen, denn dein Welpe muss mehrfach in der Nacht raus und sich lösen, also sein Geschäft verrichten. Dabei musst du lernen auf die Zeichen fürs Bedürfnis zu achten. Auch wenn es noch so lockt, zu viel Spielzeug überfordert den Hund, ein bis zwei Teile reichen völlig. Fürs richtige Futter solltest du dich beim Züchter erkundigen oder im Fachgeschäft beraten lassen.

Beobachte deinen Hund

Nicht jeder Welpe ist gleich, das würde die ganze Menschen-Familie erkennen, wenn sie mal den Wurf, also alle Geschwister und die Hunde-Mutter eine Zeit lang beobachtet. Und so kann es sein, dass du einen schüchternen oder auch frechen und neugierigen Hund bekommst. Beobachte ihn: was mag er, wovor hat er Angst, wobei braucht er meine Hilfe? Danach kannst du langsam und entspannt dein Training und auch die Situation zu Hause richten.

Das Training - Sitz, Platz, Komm

Wichtig ist, dass du deinen Welpen an solche grundlegenden Kommandos gewöhnst. Das erfordert viel Geduld und Zeit und sollte immer konsequent durchgeführt werden. Aber: Du solltest es am Anfang zeitlich begrenzen, da dein Welpe ja noch ein Baby ist und geistig schnell erschöpft sein kann. Ein paar Minuten drei vier Mal am Tag reichen aus. Wenn du merkst, dass die Konzentration nachlässt und dein Welpe keine Lust mehr hat, zwing ihn nicht, weiter zu machen. Ganz wichtig ist, mit dem Training nicht zu früh zu beginnen. In den ersten Tagen muss dein Welpe zunächst mal den Schock verarbeiten, dass er von Mutter und Geschwistern getrennt wurde. Lass ihm die Zeit.

"Eine Woche sollten sie den Welpen ankommen lassen, dann kann es in die Hunde - beziehungsweise Welpenschule gehen. Dieses Training einmal die Woche reicht aber nicht aus, sie müssen wirklich jeden Tag zu Hause konsequent mit dem Hund arbeiten", mahnt Hundetrainerin Krist.

Nicht zu lange spazieren