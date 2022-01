Wie kommen Hund und Baby von vornherein miteinander klar?

Grundsätzlich können sich auch ältere Hunde oder Katzen an Kinder gewöhnen. Auch wenn sie als Welpe oder Junges nicht entsprechend sozialisiert wurden. Allerdings lässt sich nicht genau vorhersagen, wie die Tiere beispielsweise auf Krach oder Schreien von kleinen Kindern reagieren.

Auch da funktioniere positive Bestärkung mit Futter gut. Wer unsicher ist oder weiß, dass ein Hund schon schlechte Erfahrungen mit Kinder gemacht hat, kann sich professionelle Hilfe von einem Verhaltenstherapeuten holen. Das sind Tierärzte mit einer Zusatzausbildung in „Verhaltenstherapie“ oder auch „Ethologie“.

Grundsätzlich sollte man da auch mögliche Gefahrensituationen im Blick haben, damit es keine Reibungen im Zusammenleben gibt. Dazu gehören klare Regeln, die auch durchgesetzt werden: Das Schlafzimmer und das Spielzeug des Kindes sind von Anfang an tabu. Dass zum Beispiel der Hund die Brezel in der Kinderhand nicht als Spielzeug ansieht.

Hunde und Katzen wiederum sollten sicher sein, dass ihr Spielzeug und ihr Futter in Ruhe gelassen werden. Auch sichere Rückzugsräume wie das Körbchen außerhalb von Kinderhänden sind wichtig. Die können Eltern noch vor der Geburt des Kindes schaffen und Wohnung oder Haus entsprechend umgestalten.

Davor wird nicht nur in Elternratgebern regelmäßig gewarnt. Auch unsere Expertin rät davon ab, Hund oder Katze allein mit einem kleinen Kind zu lassen. Selbst noch so entspannte Tiere könnten irgendwann die Geduld verlieren, wenn sie immer wieder am Schwanz oder den Ohren gezogen werden.