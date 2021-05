Ursachen dafür, wenn dein Hund stinkt und was du dagegen tun kannst

Der Geruch deines Hundes ist sowas wie sein Ausweis. Andere Hunde können daran erkennen, mit wem sie es zu tun haben. Hundegeruch ist gleich Information über Geschlecht, ungefähres Alter und ob der Artgenosse gesund ist. Hunde hinterlassen mit ihrem Geruch Nachrichten und nutzen ihn auch zur Begrüßung untereinander. Dein Hund völlig geruchslos und clean, wäre in etwa so, als ob wir Menschen nicht sprechen und hören könnten. Manche Hunde wälzen sich gerne in Kot oder Abfällen. Das müfft dann so richtig, ist aber vom Hund höchstwahrscheinlich ein Versuch, seinen Eigengeruch zu überdecken, um von potentiellen Jägern wie einem Wolf nicht gefunden zu werden oder um beim anderen Geschlecht Eindruck zu schinden.