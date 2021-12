Was kann ich tun, wenn mein Hund ständig bellt?

Der Vorfahre all unserer Hunde, der Wolf, hat fast nie gebellt. Warum, erklärt Tierarzt und Tierverhaltenstherapeut Dr. Ronald Lindner: „Das hätte im Wald auf der Jagd keinen Sinn gemacht. Anders der Hund in Obhut des Menschen. Der hat uns schon ganz früh Laut gegeben und uns vor Säbelzahntiger und Bär gewarnt und wir haben ihn dafür gelobt, ihm das Bellen also über Jahrtausende antrainiert.“ Und heute bestätigen Hundehalter ihre aufgeregt jaulenden Freunde vorm Spaziergang oder beim Begrüßen mit Kopfnicken, Schenkelklopfen und verbal. Sie zeigen: Bellen ist gut, alle freuen sich, wenn du bellst. Jagdhunde wurden extra so gezüchtet, dass sie beim Aufspüren der Beute möglichst viel Lärm machen. Lebt ein Nachfahre solcher Tiere heute in einer Stadtwohnung, passt so eine Eigenschaft natürlich nicht mehr.