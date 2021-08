Mobil mit dem Hund – So kann das klappen

Das hängt von der Strecke ab. Bei kurzen „Hunderunden“ reicht eine Wasserflasche. Längere Touren sollten schon etwas besser vorbereitet werden. Das gilt vor allem dann, wenn der Hund an der Leine läuft und nicht im Korb oder Wagen sitzt. In den Rucksack oder die Fahrradtasche gehören dann:

Diese Metallhalterung in U- oder auch T-Form wird ans Fahrrad geschraubt. Sie soll den Hund und die Leine etwas auf Abstand zu den Laufrädern halten. Zudem sind in den Halterungen Federn verbaut, die ruckartige Bewegungen des Hundes etwas abfedern. Das ist deutlich verkehrssicherer, als die Leine einfach am Lenker oder am Sitz zu befestigen. Einfache Leinenhalter gibt es schon ab 30 Euro.