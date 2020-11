Hund und Job, kann das gut gehen?

Der Hundebesitzer und Anwalt für Tierrecht Andreas Ackenheil hat selbst drei Hunde in seiner Kanzlei und erklärt die rechtliche Situation so: "Es gibt grundsätzlich keinen gesetzlichen Anspruch des Arbeitnehmers, seinen Hund mit zum Arbeitsplatz nehmen zu dürfen. Paragraph 106 der Gewerbeordnung gibt dem Arbeitgeber die Möglichkeit, Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung zu bestimmen. Dies gilt auch hinsichtlich des Verhaltens des Arbeitnehmers im Betrieb, was bedeutet, dass er dem Arbeitnehmer verbieten kann, einen Hund mit zur Arbeit zu bringen." Hinzu kommt, dass es in vielen Jobs, wie etwa in einem Krankenhaus praktisch nicht möglich ist. Ausnahmen bilden Hunde, die zwingend zur Begleitung des Arbeitnehmers nötig sind, wie etwa ein Blindenhund.

Natürlich muss ein Hund auch während der Arbeitszeit Gassi gehen. Dafür musst du deine Pause nutzen. Eventuell lassen sich Kollegen einbinden. Wichtig ist im Büro, das der Hund genau weiß, wo sein Platz ist, wo er hin darf und welche Räume tabu sind. Wichtig ist, den Büroalltag zu trainieren . Dafür können schon mal ein paar Urlaubstage nötig sein. Ist alles eingespielt, kann ein Hund den Arbeitsalltag positiv beeinflussen. "Unsere Hündinnen heißen unsere Mandanten auf das herzlichste Willkommen, lassen sich streicheln, teilweise sogar auf den Arm nehmen. In dieser entspannten Atmosphäre lassen sich selbst die schwierigsten juristischen Beratungsgespräche für den Mandanten einfacher gestalten", so Tierrechtsexperte Ackenheil.

Natürlich könnten auch andere Kollegen auf den Gedanken kommen, ihren Hund mitzubringen. Schließlich gilt doch gleiches recht für Alle? Das hat nun wieder der Chef in der Hand. Die Arbeitsabläufe dürfen nicht gestört werden. Und nicht zuletzt müssen sich die Hunde auch untereinander vertragen. Ist so ein Tier regelmäßig mit auf Arbeit und hat dort seinen festen Platz, wird es diesen schnell als Teil seines Territoriums ansehen. Immer mehr große Firmen erlauben einen Hund am Arbeitsplatz und haben dafür spezielle Vereinbarungen in den Firmenstauten und im Arbeitsvertrag verankert. Für unseren Rechtsexperten ist dabei unter anderem wichtig: "Es muss geklärt sein, wer den Hund beaufsichtigt, wenn der Hundehalter in ein Meeting oder zu einem Auswärtstermin zum Kunden muss. Zu berücksichtigen ist, dass die erklärte Zustimmung seitens des Arbeitgebers jederzeit widerrufen werden kann." Eine rechtliche Garantie gibt also auch solch eine Vereinbarung nicht.