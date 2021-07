Zum Strand oder Badesee mit dem Hund – Was muss ich beachten

Zuerst solltest du die wichtigste Frage klären: Sind Hunde an meinem favorisierten Badestrand überhaupt erlaubt? Es gibt viele Seen, an denen das Baden mit Hund komplett verboten ist. Andere Gewässer haben spezielle Hundestrände, an denen sich dein Hund vergnügen darf. An einigen Seen sind Hunde gestattet, müssen aber durchgängig (auch im Wasser) an der Leine geführt werden und dann gibt es Seen, wo keine speziellen Vorschriften gelten. Oft sind am See oder Strand Schilder angebracht, die auf die jeweils geltende Regelung hinweisen.