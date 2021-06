Miethühner liegen voll im Trend

Für das mobile Gehege braucht man ca. 25 Quadratmeter freie Fläche, am besten Rasen oder Erde, es geht auch Sand, aber keine künstlich befestigten Untergründe. Gut sind auch Bäume, Sträucher oder Hecken als Unterschlupf. Die Tiere benötigen genügend Auslauf und die Möglichkeit ein Staub- oder Sandbad zu nehmen. Für den Rasen sind Hühner übrigens sehr gut. Sie scharren gerne und viel. So wird der Rasen gedüngt und vertikutiert und es kommen weniger Schnecken.

Je nach Jahreszeit kann man von den vier Gasthennen mit ungefähr drei Eiern am Tag rechnen. Es gibt aber keine Legegarantie, da die Henne bei großer Hitze oder in der Mauser eine Pause einlegt. Die Eier sollten mindestens einmal am Tag eingesammelt werden. Am besten mit der Spitze nach unten in einer Eierpappe aufbewahren und mindestens einen Tag ruhen lassen. Die Eier sind ungekühlt bis zu einer und gekühlt bis zu vier Wochen haltbar.