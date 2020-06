Honig: Muss es unbedingt der teure Markenhonig sein?

Kommt der Honig aus einem europäischen Land, so darf vor dem Verkauf nichts hinzugefügt oder entzogen werden. So steht es in einer EU-Verordnung. Er darf demnach lediglich erwärmt werden. So bekommt der Honig eine einheitliche, streichfähige Konsistenz. Aber: Vitamine und Enzyme im Honig sind extrem wärme- und lichtempfindlich. Durch diesen Prozess verliert der Honig ein wenig von seiner immunstärkenden Wirkung.