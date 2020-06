Die Kosten fürs Homeoffice erfolgreich bei der Steuer ansetzen

Im Normalfall bezahlt dein Chef alle Kosten an deinem Arbeitsplatz. Strom, Computer, Miete, all das sind Betriebsausgaben, mit denen du eigentlich nichts zu tun hast. Arbeitest du aber zuhause, nutzt du deine Geräte und deine Wohnräume. Wenn du das steuerlich geltend machen willst, solltest du dir unbedingt schriftlich vom Chef bestätigen lassen, dass du zuhause arbeiten musst. Homeoffice wird nämlich nur dann voll vom Finanzamt anerkannt, wenn du nachweisen kannst, dass du an allen Arbeitstagen der Woche von zu Hause arbeitest.