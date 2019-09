So reinigst du Holzmöbel wie ein Profi

Helles Holz dunkelt dank der Sonneneinstrahlung nach, ursprünglich dunkles Holz hellt sich auf. Zusätzlich kann auch totes, also verarbeitetes Holz Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, quellen und reißen. Dagegen hilft die richtige Imprägnierung und Reinigung der Oberfläche. Je stabiler und intakter sie ist, desto weniger können Umwelteinflüsse dem Holzmöbel etwas anhaben. Wohlgemerkt: Ganz vermeiden lassen sich die natürlichen Vorgänge in Holz nicht, es arbeitet auch trotz Imprägnierung immer noch ein bisschen weiter.

Lackierte und lasierte Oberflächen Sie sind sehr pflegeleicht. Abstauben und Abwischen reichen in der Regel aus. Bilden sich durch heiße Pfannen oder Töpfe große helle Flecken, wartet einen Tag. Gehen die Flecken nicht von selbst weg, föhnt man mit Wärme den Fleck leicht an. Er sollte verschwinden. Gehen Kratzer oder Flecken nicht weg, kann man die Fläche mit einem feinen Sandpapier (ab 120er Körnung) anschleifen und nachlackieren beziehungsweise lasieren. Scharfe Haushaltsreiniger und Möbelpolituren können Lack und Lasur eher schaden.

Für hochwertige Möbel gibt es spezielle Hartöle und Pflegewachse. Lasst euch am besten im Fachhandel beraten. Möbelhaus und Drogerie sollten dazu die besten Plätze sein. Verwendet keine Produkte wie Speiseöle, die stark riechen oder ranzig werden können. Zudem härten sie nicht nach. Reiniger, Öle oder Wachse auf natürlicher Basis, wie etwa Bienenwachs sind aber grundsätzlich eine gute Wahl. Wann immer man eine Oberfläche anschleift, entfernt man danach den Schleifstaub gründlich mit Sauger und einem feuchten Lappen. Wegpusten reicht nicht. Tragt nie zu viel Versiegelung auf und haltt euch an die Anwendungshinweise, vor allem was die Einwirkzeit betrifft. Zuviel Öl oder Wachs kann die Poren des Holzes verstopfen, eine natürliche Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit wird so verhindert. Tatsächlich kann ein Möbelstück dadurch anfangen, sich zu verziehen. Putzt und imprägniert die Oberflächen immer mit der Maserung und nicht quer dazu. Sonst könnt ihr unnötig viel Material zwischen die Holzfasern quetschen, sie verstopfen und das Material kann nicht tief genug eindringen.