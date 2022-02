Wie gesund sind Heißluftfritteusen?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Fritteusen, wird beim Frittieren in der Heißluftfritteuse nur ganz wenig bis gar kein Öl verwendet.

Die Lebensmittel werden stattdessen in einem heißen schnell rotierenden Luftstrom frittiert. Die Temperatur kann individuell eingestellt werden. So kann die Heißluftfritteuse für die Zubereitung von verschiedenen Lebensmitteln verwendet werden, also auch zum Backen.