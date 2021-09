Im Herbst und Winter: So kommen Haustiere mit der Kälte klar

Die meisten Hunde haben ein ausreichend dickes Fell und sind gut für den Winter gerüstet. Nur kranke Tiere oder Wuffis mit sehr kurzem oder spärlichen Fell brauchen bei Spaziergängen im Freien ein Mäntelchen oder einen Pullover. Schuhe oder Socken für Hunde sind keine gute Idee, es sei denn der Tierarzt ordnet so etwas an. Besser ist es, du machst häufiger kurze Rundgänge mit deinem Hund und spülst die Pfoten beim Nachhause kommen mit lauwarmen Wasser ab. Das Fell an den Pfoten sollte im Winter kurz gehalten werden, damit sich kein Schnee oder Eis festsetzen kann.