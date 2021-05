Haustiere für Kinder: Welche Tiere für welches Alter geeignet sind

rät Hester Pommerening. Also was funktioniert nun?

Hamster: geht für kleine Kinder gar nicht. Speziell der Goldhamster ist ein nachtaktiver Einzelgänger. "Der stört den Schlaf ihres Kindes und wenn er am Tag aus seinem Schlaf geweckt wird, kann er auch mal zubeißen, definitiv kein Tier zum Knuddeln", so unsere Expertin.

Tatsächlich ist es aber so, dass vom Wunsch bis zum Kauf aktuell immer weniger Zeit vergeht. Dabei solltest du mit der Familie die Anschaffung eines Tieres genau durchdenken. Das gilt besonders, wenn deine Kinder in die Pflege mit eingebunden werden sollen. Zeitaufwand, Kosten, Unterbringung und die tägliche Pflege, all das solltet ihr berücksichtigen. Merke: Ein Tier übereilt zu kaufen und es dann wieder ins Heim zu bringen oder auszusetzten ist unfair und in höchstem Maße unethisch.