Haustiere allein zu Hause lassen: Was es den Tieren erträglicher macht

Er ist am längsten von allen Tieren beim Menschen sozialisiert. Wir sind sein Rudel. Wird ein Hund allein gelassen, von seinem Rudel also getrennt, leidet er. Er entwickelt Seperations- oder Trennungsängste. Die können zu Bellen, Aggression und Unsauberkeit führen. Außerdem kann ein alleine gelassener Hund auch ganz schnell mal die komplette Einrichtung zerlegen. Deshalb sollten Welpen nie länger als zwei Stunden allein sein, ausgewachsenen Tiere schaffen auch mal sechs bis acht Stunden. Das muss du aber trainieren: Dazu müssen die Phasen des Alleinseins Stück für Stück vergrößert werden. Und der Hund braucht entweder einen Artgenossen oder Ablenkung durch Spielzeug oder und Futter. Vorsicht: Den Hund einfach alleine auf dem Grundstück rumlaufen zu lassen, führt schnell dazu, dass er sich als Wachschutz engagiert und alles anbellt, was vorbeiläuft. Wichtig: Wenn dein Hund mit dem Alleinsein ein Problem hat, lass dir vom Hundetrainer helfen und trainiere konsequent. Alternative: Wenn es geht, nimm den Hund mit auf Arbeit.