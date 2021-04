Zeckenbisse: Was du vorbeugend und im Ernstfall für Hund und Katze tun kannst

Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, dein Tier gegen Zecken zu schützen: Abstoßende Stoffe, auch Repellents genannt. Damit sprühst oder reibst du dein Tier ein. Oder es trägt ein Halsband, aus dem die Stoffe kontinuierlich abgegeben werden. "Im Idealfall hält so ein Band das ganze Jahr. Sie sollten die Stärke der Wirkstoffe ans Gewicht des Tieres anpassen", rät Tierärztin Dr. Kopke. Vorteil bei den Repellents: Dein Tier nimmt keinen Wirkstoff in sich auf und die Zecke beißt gar nicht erst zu, sondern wird vorher abgeschreckt. Zweite Möglichkeit: Sogenannte Spot on Produkte und auch Kaubonbons, die Stoffe enthalten, an denen die Zecke oft erst nach dem Biss stirbt. Auch diese Mittel können einen monatelangen Schutz bieten. Allerdings nimmt das Tier die Wirkstoffe über die Haut oder den Verdauungstrakt auf. Wichtig: Diese Mittel müssen ganz genau an Alter und Gewicht deines Tieres angepasst werden. Und wenn Tiere gewaschen werden oder Baden gehen, kann die Wirksamkeit der Zeckenabwehr stark nachlassen.