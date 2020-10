Fell, Federn, Schuppen – welches Haustier passt zu mir?

Welches Tier passt am besten?

Hund

Bildrechte: Colourbox.de Wer einen Hund will, sollte Zeit haben und darf keine Couch-Potato sein. Hunde lieben ausgiebige Spaziergänge. Mindestens dreimal am Tag Gassi gehen ist Pflicht. Neben dem täglichen Auslauf wollen Hunde auch trainiert und erzogen werden. Für jemanden der täglich acht Stunden arbeiten geht und anschließend seine Ruhe haben will, ist ein Hund nicht geeignet, so unsere Expertin. Will man einen Hund in einer Mietwohnung halten, muss man fast immer den Vermieter um Erlaubnis fragen. Große Hunde brauchen etwas mehr Platz und können sich in einer Mini-Stadtwohnung unwohl fühlen. Die Kosten für einen Hund sind nicht unerheblich: Essen, Hundefriseur, Hundesteuer, Versicherung und Tierarztrechnungen wollen bezahlt werden. Die Ausgaben können sich, je nachdem wie alt der Hund wird, auf insgesamt 12.000 bis 17.000 Euro summieren.

Katze

Bildrechte: imago/blickwinkel Auch Katzen brauchen Zeit und Aufmerksamkeit und die richtige Umgebung. Ist die Katze Freigänger, dann ist ein Einfamilienhaus in verkehrsberuhigter Lage das beste Wohnumfeld. Stubentiger fühlen sich in einer katzengerechten Wohnung mit Kratzbaum und Katzenklo wohl. Sie bevorzugen die Gesellschaft eines Katzenkumpels, also sollte man über die Anschaffung von gleich zwei Katzen nachdenken. Katzen schmusen gern und sind daher für Kinder gut geeignet. Sie sind nicht so kostenintensiv wie Hunde

Meerschweinchen, Kaninchen und Hamster

Diese Kleintiere sind keine idealen Begleiter für Kinder, sagt Lea Schmitz:

Meerschweinchen, Kaninchen oder auch Hamster sind oft eine Kompromisslösung, wenn sich die Kinder eigentlich einen Hund oder eine Katze gewünscht haben und die Eltern sagen: Wir fangen mal mit was Kleinerem an.