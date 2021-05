Haustier trotz Tierhaarallergie – Was muss ich beachten?

Die teils heftigen Reaktionen von Betroffenen auf ihre Lieblinge werden oft als "Katzenallergie" oder auch "Tierhaarallergie" bezeichnet. Beide Begriffe sind etwas irreführend. So können neben Katzen auch viele andere Haustiere wie Hunde, Vögel, Hamster, Kaninchen oder sogar Reptilien Allergien auslösen. Selbst auf einige große Tiere wie Pferde oder Rinder reagieren manche Menschen. In diesen Fällen führen nicht das Fell selbst oder Tierhaare zur allergischen Reaktion. Das menschliche Immunsystem reagiert auf Eiweiße, die sich unter anderem auch auf Tierhaaren befinden können. Tierarzt Mirco Stemann arbeitet in Leipzig in der Praxis Fabritius und sagt: