Krankgeschrieben – Was wird mit dem Haustier?

Es kann zum Beispiel durch einen Unfall mal ganz schnell gehen. Und du selbst bist erstmal nicht in der Lage zu agieren. Für diesen Fall solltest du Ansprechpartner, Adressen und Telefonnummern der Ersatzbetreuer auf einer gut sichtbaren Notfallliste genauso hinterlegen, wie die Bedürfnisse deines Tieres in Sachen Futter, Medizin und Bewegung.

Es sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe : Bei einer Ausgangssperre ist es in der Regel erlaubt, den Hund auszuführen. Das ist in der Tierschutz-Hundeverordnung sogar gesetzlich festgelegt . Bist du aber in Quarantäne, darfst du nicht raus. Auch für diesen Fall brauchst du eine vertrauensvolle Person, die sich um das Gassi gehen kümmert.

Manche Tierpensionen haben in Ihren Verträgen Klauseln, die tatsächlich zum Besitzerwechsel führen können: Wird das Tier nicht wie vereinbart abgeholt, geht es nach einer gewissen Zeit in den Besitz der Pension über.

Wenn aus Altersgründen oder zum Beispiel wegen einer neuen Wohnung usw. absehbar ist, dass du dich nicht mehr um dein Tier kümmern kannst, solltest du langfristig planen. Vielleicht gibt es in deinem Umfeld jemanden, der das Tier gerne übernimmt. Gemeinsam könnt Ihr den Übergang langsam vorbereiten, zusammen Füttern, Spielen, Gassi gehen. Wer ins Altersheim geht, kann anfragen, ob dort Tiere erlaubt sind . Immer mehr Heime bieten solche Möglichkeiten an.

Das ist eine wirklich entscheidende Frage. Denn: Jeder Ortswechsel oder jede Umgewöhnung an eine neue Bezugsperson bedeutet Stress für ein Tier. Dabei muss man laut unserer Expertin auf die speziellen Eigenheiten des Tieres Rücksicht nehmen: „Katzen sind eher an den Ort gebunden und leiden unter ständigen Umzügen. Hunden hingegen ist der Ort nicht so wichtig, sie brauchen aber eine feste Bezugsperson.“ Kannst du also dein Tier aus Krankheitsgründen vorübergehend nicht betreuen, sind bekannte und vertraute Ersatzorte- und personen wichtig für das Wohlbefinden.