Wenn das Haustier abgegeben werden muss: Wie verhalte ich mich richtig?

Die Tierheime sind in der Regel in Trägerschaft auch von gemeinnützigen Vereinen. Die haben in der Regel Verträge mit den Kommunen, dass sie Fundtiere aufnehmen. Aber eben keine Abgabetiere. Wenn ich als Halter mein Tier loswerden will und das Tierheim ist voll, kann ich im Grunde nicht viel machen.