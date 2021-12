Haupt- und Abgasuntersuchung: Preise vergleichen lohnt sich

Wo das Auto auf Herz und Nieren geprüft wird, entscheidet der Halter selbst. Die Prüfer von Dekra, TÜV und GTÜ (Gesellschaft für technische Überwachung) arbeiten sowohl für Vertragshändler als auch in freien Kfz-Werkstätten. Autos müssen alle zwei Jahre zur Hauptuntersuchung, Neuwagen erst nach 36 Monaten. Die Preise für die Untersuchung sind aber keine Fixpreise. Ganz im Gegenteil: Sie können zwischen den einzelnen Werkstätten und Prüfstätten deutlich schwanken. Deshalb gilt: Vor der Untersuchung die Preise vergleichen.

Die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen hat vor einiger Zeit den Test gemacht. Die Tester verglichen die Preise in 50 Werkstätten und Prüfstellen in Bonn, Duisburg, Düsseldorf, Essen und Köln. Das Resultat zeigt: Die Preise für die Untersuchungen unterscheiden sich deutlich. Beim günstigsten Anbieter zahlte der Autobesitzer 79 Euro, der teuerste wollte 117 Euro haben.