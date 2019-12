Handyvertrag wechseln: So vermeidet man Kostenfallen

Wenn ich hauptsächlich in mittelgroßen Städten oder Großstädten unterwegs bin, ist fast egal, in welchem Netz ich einen Vertrag abschließe. Bin ich viel in ländlichen Regionen, sollte ich eher auf Verträge im Netz von Telekom und Vodafone achten.

Bildrechte: MDR Wissen/ Robert Rönsch

Der inside digital-Experte rät zudem, die Preise für Prepaid-Angebote mit in den Preisvergleich einzubeziehen. Die sind zwar nicht immer ganz so bequem wie ein Vertrag und können Extra-Kosten verursachen. Aber sie sind überschaubar, weil auch bei den Prepaid-Angeboten oft Flatrates in alle Netze und ein Datenvolumen inklusive sind. Dafür haben sie in der Regel nur einen Monat Laufzeit.