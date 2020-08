Handyversicherungen: Sinnvoller Schutz oder überteuerte Absicherung?

Die Preise für eine Handyversicherung richten sich nach dem Neuwert des Gerätes. Die meisten Versicherungstarife haben eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren und kosten in der Regel 5 – 16 € im Monat. Zusätzlich erheben die meisten Anbieter eine Selbstbeteiligung pro Schadenfall.

Diebstahl ist in den Basis-Versionen der Tarife oft nicht mitversichert. Nimmt man ihn zusätzlich dazu, führt das dennoch häufig zum Streit mit der Versicherung. Denn, Diebe können schnell mal in das Rucksackseitenfach oder die abgestellte Reisetasche greifen. Etwas pauschal lässt sich sagen: Nur wenn das Gerät aus einer Hosen-, Jackeninnen- oder unter dem Arm getragenen Handtasche gestohlen wird, hat man weniger Ärger mit der Versicherung.

In manchen Tarifen sind Schäden durch Bedienungsfehler versichert. Gleichzeitig muss aber die Bedienungsanleitung stets beachtet werden, sonst springt die Versicherung nicht ein. Unklar bleibt meistens auch, welche Bedienungsfehler zu Schäden führen können, vor denen der Hersteller nicht in der Anleitung warnt.

Die Versicherungsverträge unterscheiden sich erheblich in dem, was als Entschädigung gezahlt wird. Die besseren Policen versprechen ein neuwertiges Ersatzgerät, andere nur ein Austauschgerät im Zeitwert, wieder andere stellen in erster Linie auf Reparatur ab. Einige Bedingungen beinhalten eine explizite Zeitwerttabelle: Nach einem halben oder ganzen Jahr bekommt man dann nur noch 80 oder 60 Prozent des Kaufpreises erstattet.