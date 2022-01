Der Speicher von Handy oder Computer ist voll: Was bringt schnell wieder Platz?

Da kommen gleich mehrere Dinge zusammen. Zum einen kann vom Handyspeicher gar nicht so viel genutzt werden, wie auf der Verpackung angegeben. Timo Brauer vom Technik-Magazin inside digital sagt:

Zudem laden die Anbieter der Apps viele Daten auf dem Smartphone ab. Die werden als „temporär“ bezeichnet und sind nicht unbedingt nötig, damit die App läuft. Programme wie der Facebook-Messenger beispielsweise speichern alte Nachrichten-Verläufe mit Fotos und Videos im Cache. Bei Streamingdiensten werden die Daten von Musikstücken abgelegt, die oft gehört werden. Das soll Datenvolumen und Akku sparen. Dazu kommt dann noch alles das, was man selbst in den Speicher packt: Alle Fotos und Videos, die man über WhatsApp, Signal und Co. geschickt bekommt, eigene Fotos und da auch oft gleich mehrere von einem Motiv aus verschiedenen Blickwinkeln, Serien und Filme von Neflix oder Prime und heruntergeladene Alben oder Playlists bei den Musik-Streamingdiensten.