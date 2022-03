Grüner Pfotenabdruck - So funktioniert nachhaltige Haustierhaltung

Beispiel: Die schwarze Soldatenfliege vermehrt sich unglaublich schnell und braucht gleichzeitig nur wenig Futter um zu wachsen. Die Larven sind reich an Eiweiß, gesunden Fettsäuren und Mineralien. Für 1 kg Protein aus Insekten werden gerade einmal 20 – 30 Liter Wasser verbraucht. Für 1 kg Rinderprotein werden hingegen 20.000 Liter Wasser benötigt. Allerdings ist Insektenfutter wesentlich teurer als herkömmliches Futter. Der Kilopreis beträgt 1 – 2 Euro mehr bei Futter aus hochwertigen Fleisch.

Doch Tiere wissen nicht, ob der Gegenstand mit dem sie spielen, neu gebraucht oder selbstgemacht ist . Bevor man also das x-te Spielzeug oder Plüschtier kauft, sollte man überlegen, ob es vielleicht auch eine kostengünstige, gebrauchte Alternative gibt oder ob man nicht selber irgendetwas basteln kann. Z.B. könnte man ein altes, ausgedientes T-Shirt in Streifen schneiden und verknoten, schon hat man ein fransiges Spielzeugmonster.

Ein Katzenhaus könnte man ganz einfach aus einem alten Karton bauen. Katzen lieben das. Egal wie schön und groß der Katzenbaum ist oder wie kuschelig die Decke in der Ecke, findet die Mieze einen Schuhkarton, verkriecht sie sich lieber darin. Kartons sind also das optimale Versteck für Katzen, darin fühlen sie sich behütet und wohl.

Gleiches geht für den Hundekotbeutel. Die herkömmlichen Beutel, bestehen aus Polyethylen, also verarbeitetem Erdöl – ein nicht nachwachsender Rohstoff. Die Beutel sind weder biologisch abbaubar noch recyclebar. Wenn sie in der Natur liegen gelassen werden, gelangt zudem Mikroplastik in die Umwelt. Ökologisch komplett unbedenkliche Hundekotbeutel gibt es bisher zwar nicht, aber es gibt gute Alternativen: Beutel aus recycelten Papier oder recycelten Plastik. Für beides werden weniger Ressourcen verbraucht.