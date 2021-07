Was du beim Grillen auf dem Balkon beachten solltest

Hauptinhalt

Wer in einer Mietwohnung lebt, hat sich bestimmt schon mal gefragt, ob man eigentlich auf dem Balkon grillen darf. Manche machen es einfach und hoffen darauf, dass die Nachbarn nichts dagegen haben, andere nehmen Elektrogrills, die nicht so viel Rauch in die Umgebung schicken. Wieder andere trauen sich gar nicht erst. Wir klären, was erlaubt ist und was nicht.