Glaskeramikkochfeld: Diese Mittel helfen wirklich

Sechzehn Reiniger hat die Stiftung Warentest vor einiger Zeit überprüft. Die Testsieger von Bosch, Heitmann und Miele waren so schonend und gründlich, dass eingebrannte Bratensoße, passierte Tomaten und Milch sich leicht entfernen ließen. Die Produkte von Bosch und Miele waren mit 4 Euro beziehungsweise 5,20 Euro für 100 Milliliter dabei auch die teuersten im Test. Der Reiniger von Heitmann lag mit einem Preis von 0,80 Euro für 100 Milliliter im Mittelfeld.

Der Test - Mittelfeld und Verlierer

Acht Produkte erhielten ein gut, vier ein befriedigend. Testverlierer war das Produkt von Mr. Muscel, das einfach schlecht gereinigt hat. Dabei gehört es mit einem Preis von 1,65 Euro für 100 Milliliter zu den eher teuren Produkten.

Der Test - Sonderfall Scheuermilch

Bildrechte: imago images / mm images/Fickinger Neben den speziell für Glaskeramikkochfeld entwickelten Reinigern wurde auch eine einfache Scheuermilch auf ihre Wirksamkeit getestet. Ergebnis: Das Produkt konnte in Sachen Reinigungsleistung nur mit den hinteren Plätzen mithalten. Aber sie ist auch nicht speziell für Glaskeramikkochfelder entwickelt worden. Leichte Verschmutzungen lassen sich also auch mit so einer sehr preiswerten Scheuermilch entfernen.

Hände schützen

Die meisten Reiniger arbeiten mit kräftigen Fettlösern. Das kann bei längerem Gebrauch die Haut angreifen. Auch ist nicht auszuschließen, dass manche Menschen allergisch auf die Inhaltsstoffe der Reiniger reagieren. Benutze deshalb bei der Reinigung immer Haushaltshandschuhe.

Der rätselhafte Schiller-Effekt

Viele Kochfeld-Putzer bekommen ihren Herd im Prinzip sauber. Wäre da nicht ab und zu dieses nervige farbige Glitzern. Das entsteht, wenn öfter mal Salzwasser überkocht. Dabei bilden sich hauchdünne Schichten, die du auch mit normalem Spülmittel kaum wegbekommen kannst. Gute Reiniger, vor allem die mit Zitronensäure, haben mit dem Schillereffekt kein Problem. Achte beim Kauf deines Reinigers darauf, dass er auf Säurebasis also mit pH-Werten von 2,5 – 4 arbeitet. Reiniger auf basischer Basis (pH-Wert größer als 9) bekommen das Schillern schlecht weg.

Hausmittel

Neben den klassischen Glaskeramikkochfeld gibt es auch etliche Tipps, wie du dein Kochfeld alternativ sauber bekommst. Eine Garantie für den Erfolg gibt es allerdings nicht:

Backpulver wird mit etwas Wasser zu einer breiigen Paste angerührt, aufs Kochfeld aufgetragen, verrieben und nach ein paar Minuten Einwirkzeit abgewischt.

Backofenspray und Glasreiniger besitzen von Haus aus enorme Fettlösekraft und kommen mit den meisten Verschmutzungen klar.

Zitrone ist neben Essig der natürliche Fettlöser schlechthin. Reibe mit einer halbe Zitrone deine Herdplatte ein und bearbeite dann die Verkrustungen zusätzlich mit warmem Spülwasser. Das kann funktionieren.

Spülmaschinentabs werden zerkleinert und mit Wasser zu einem Brei angerührt. Damit bearbeitest du das Kochfeld und spülst es anschließend schön sauber. Die Tabs müssen im Geschirrspüler auch mit heftigen Verkrustungen klar kommen.

Und dann wäre da noch das Induktionskochfeld

Bei dieser Art des Kochens wird der Topf nicht direkt mit Hitze von der Herdplatte erwärmt. Per Wechselmagnetismus wird im Topfboden selbst die Hitze erzeugt. Das ist effizienter und die Herdplatte wird nicht so heiß wie im herkömmlichen Verfahren. Deshalb können auch übergelaufene Milch und Co. nicht so fest einbrennen. Das Kochfeld lässt sich in der Regel einfacher reinigen.

Die tägliche Pflege

Damit du möglichst wenig spezielle Kochfeldreiniger brauchst, kannst du deine Kochstelle vorbeugend schützen. Du solltest einmal täglich den normalen Schmutz mit einem Lappen oder Schwamm und einem einfachen Spülmittel abwischen. So kann sich auf dem Feld vorhandener Schmutz beim Kochen und Braten gar nicht erst einbrennen. Auch wenn beim Kochen nichts übergelaufen oder angebacken ist, wischst du im Anschluss nochmal das Feld ab. So bleibt es langfristig sauber und es bilden sich keine dünnen Fettschichten.

Schnelligkeit ist wichtig