Kontowechsel leicht gemacht

Überprüfe vor einem Wechsel, wann auf deinem Konto am wenigsten Bewegung ist. Die meisten regelmäßigen Abbuchungen oder Einzahlungen finden immer am Monatsanfang oder -ende statt. Ein Wechsel in der Mitte des Monats scheint da am sinnvollsten. Bestimme außerdem ein Datum, ab dem die alte Bank eingehende Lastschriften oder Überweisungen nicht mehr annehmen soll. Zusätzlich muss die Bank alle Personen, die auf dein Konto einzahlen oder davon abheben wollen, darüber informieren, dass das nicht mehr geht. Am Ende überträgt die alte Bank dein Guthaben auf das Konto bei der neuen Bank und schließt das alte Girokonto. Solltest du mit deinem Girokonto im Dispo sein, wird ein Wechsel schwierig.