Bezahl-Funktion Maestro soll auslaufen: Das ändert sich bei EC-Karten

Die würde an sich auch nur in Deutschland funktionieren. Damit die auch international eingesetzt werden kann, wenn man im Urlaub ist, arbeiten die Banken mit Mastercard und Visa zusammen.

Solange die Händler in Deutschland die Girocard akzeptieren, solange kann man auch mit der bezahlen. Das funktioniert in Deutschland eben ohne den internationalen Partner. Die Girocard ist zudem beliebt bei den Händlern.

Da könnte es für Kunden schwierig werden, wenn die Banken sagen: Wir geben eine Visacard oder Mastercard aus und der Kunde will aber unbedingt eine Girocard haben. Dann muss er sich überlegen, ob er sich an die erstgenannten Karten gewöhnt oder zu einer Bank wechselt, die weiter eine Girocard anbietet.

Viele Bankkunden haben sich über die Jahre daran gewöhnt, mit der Girocard vergleichsweise einfach und kontaktlos in Deutschland und auch im Auslandsurlaub bezahlen zu können. Zudem sind sie es gewohnt, für die Karte anders etwa für viele Kreditkarten keine Gebühren an die Bank zahlen zu müssen. Auch da könnte sich ähnlich wie bei den Bezahlfunktionen fürs Ausland gerade etwas ändern. Einige Banken verlangen inzwischen auch Gebühren für die Girocard . Das ist oft ein Euro pro Monat, der manchmal für Bestandskunden und manchmal auch nur für Neukunden fällig wird.

Bei den Konten mit Gebühren für die Girocard werden in der Regel Kreditkarten kostenlos ausgegeben. Wer auf die setzen und auf die dann kostenpflichtige Girocard ganz verzichten will, muss dabei aktuell noch einigen Hürden in Kauf nehmen. Visa- und Masterkarten werden zunehmend häufiger aber eben noch nicht überall akzeptiert.

Wenn man in einer Gegend wohnt, wo überall nur Girocard akzeptiert wird, muss man sich eventuell für das Konto mit den Gebühren dafür entscheiden. Oder man muss dauernd mit der Kreditkarte Bargeld abheben. Da muss man sich entscheiden, was für einen komfortabler ist.

So gebe es durchaus auch ländliche Regionen mit einer größeren Akzeptanz für Kreditkarten. Die würden dafür selbst in manchen Großstädten nicht überall fürs Bezahlen angenommen.

Für Bankkunden ist es manchmal extrem verwirrend. Sie wissen, dass es neben der bekannten Girocard auch noch andere Karten gibt. Die werden je nach Bank mal als Kreditkarte und mal als Debitkarte bezeichnet. Im Kleingedruckten ist dann noch die Rede von „Kreditkarte mit Kreditrahmen“, von „Charge Karten“ oder auch „Charge Kreditkarten“ und von „Revolving Kreditkarten“. Wir geben daher einen kurzen Überblick, was hinter den Begriffen steckt. Ganz vereinfacht gesagt ist die Alternative zur Girocard immer eine Kreditkarte, die von Mastercard oder Visa kommt. Andere Anbieter wie American Express gibt es auch, sie sind aber recht selten in Deutschland vertreten. Die Kreditkarten unterscheiden sich danach, wann das Geld vom Bankkonto abgebucht wird.

Debit-Karte – Das Geld wird zeitnah vom Konto abgebucht. Wird mit der Karte bezahlt oder Geld abgehoben, sehen das Kunden also auch schnell auf dem Kontoauszug oder in der Umsatzübersicht vom Onlinebanking. Kunden müssen immer dafür sorgen, dass auf ihrem Konto genug Geld ist. In Deutschland werden Debit-Karten nicht an allen Kassen akzeptiert, sagen Verbraucherschützer. Auch beim Buchen von Mietwagen kann es Probleme geben, sagt Finanztip. Diese Hürden gibt es bei den anderen Kreditkarten nicht.