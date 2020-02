Kuscheltiere und Spielzeug ohne Gefahr

Auch eine Geruchsprobe kann nicht schaden. Unangenehme chemische Ausdünstungen sollten unbedingt vom Kauf abhalten. Dazu lohnt auch ein Blick auf die verwendeten Materialien. Gerade die beliebten Kunststofffiguren gelten als richtige Schadstoffcocktails. Daher gilt: Spielzeug, in dem viel PVC (Polyvinylchlorid) drin ist, gehört nicht in Kinderhände. Es enthält oft sogenannte Weichmacher, die im Verdacht stehen, den Hormonhaushalt zu beeinflussen und Krebs zu erzeugen. Dagegen besteht Spielzeug aus Hartplastik meist aus dem unbedenklichen Kunststoff ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer). In Schadstoff-Tests der Stiftung Warentest haben die gut abgeschnitten.