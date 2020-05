So machst du dein Immunsystem richtig fit gegen Viren und Co.

Das Immunsystem als Organ oder Körperteil gibt es so nicht. Es ist vielmehr die Zusammenarbeit vieler Bestandteile und Organe unseres Körpers.

Ganz vereinfacht gesagt, schützt es uns vor Angriffen von Außen. Eine gesunde Hülle aus Haut, Haaren und Schleimhäuten blockiert das Eindringen von Fremdkörpern und Erregern. Im Körper sorgt besonders ein gesunder Darm dafür, dass Viren und Bakterien nicht in den Blutkreislauf gelangen. Spezifisch wird es, wenn spezielle Abwehrzellen gefährliche Erreger in Blut und Organen erkennen, bekämpfen und den Vorgang abspeichern. Das dauert, aber: Werden wir erneut angegriffen, erkennt das Immunsystem den alten Feind und kann viel schneller und gezielter reagieren.

Einem völlig neuen Erreger wie dem aktuellen Corona Virus steht unser Immunsystem deshalb ziemlich planlos gegenüber. Selbst eine Art Grundimmunisierung, die zum Teil auch von Mutter auf Kind übertragen wird, ist hier im Moment nicht hilfreich. Dein Immunsystem muss also alleine gegen das aggressive Virus kämpfen und das kostet Kraft. Denn es geht mit Fieber und anderen Reaktionen einher, die zum Teil sogar die Lunge angreifen.

Ob du über ein starkes Immunsystem verfügst, hängt zum einen von deinen Erbanlagen ab, das kannst du also nicht beeinflussen. Auch deshalb erkranken manche junge, scheinbar gesunde und ungefährdete Menschen heftig nach der Infektion mit dem Coronavirus. Zum anderen sind die persönlichen Lebensumstände für die Kraft des Immunsystems verantwortlich. Der Darm spielt hierbei eine besonders wichtige Rolle.

Weiterhin sind alle Menschen gefährdet, deren Immunsystem durch Chemotherapie, immun-unterdrückende Medikamente, Rauchen, Stress und andere Krankheiten angegriffen ist. Besonders gemein: Ein zu schwaches Immunsystem ist aktuell genau so gefährlich wie eines, das zu stark reagiert. Das kann nämlich auch unter anderem zu Schädigungen in der Lunge führen.

Du bist schlapp, schnell müde und abgespannt, kannst du schlecht schlafen und leidest häufiger als zwei-, dreimal pro Jahr an einem Infekt, auch hier kann ein schwaches Immunsystem dahinterstecken

Damit dein Körper funktioniert, braucht er täglich gute Nährstoffe. Die stecken in gesunden und möglichst biologisch angebauten Produkten. Eine gesunde Mischkost ist also angesagt. Ausreichender Schlaf ist wichtig für die Regeneration und Entmüllung der Zellen. Starke Nerven, gute Laune, wenig Stress- die drei Dinge sorgen für eine gute, effiziente Übertragung von Signalen im Körper. Außerdem sorgt Bewegung an der frischen Luft für Sauerstoff und einen stabilen Kreislauf. Und das möglichst regelmäßig, denn dein Immunsystem braucht ständig Abwechslung.