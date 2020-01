Die richtige Gesichtspflege im Winter

Normalerweise kann die Haut ihren Feuchtigkeitshaushalt prima selbst regulieren. In der Heizperiode kommt unsere äußere Schutzhülle allerdings an ihre Grenzen. Warme trockene Luft zwingt die Haut, viel Feuchtigkeit an die Oberfläche zu leiten. Dadurch trocknet sie früher oder später aus und wird rissig. Draußen in der Kälte wird die Blutversorgung gedrosselt und die Haut nur noch schlecht mit wichtigen Nährstoffen und Feuchtigkeit versorgt.