Geld Sparen bei Versicherungen: Welche wirklich nötig sind

Wenn ich mit dem Fahrrad jemanden anfahre und die Person ihr Leben lang geschädigt ist, hafte ich dafür in unbegrenzter Höhe.

Hausratversicherung , Kinderinvaliditäts- und Rechtsschutz gehören in den Bereich "Kann man in Ruhe drüber nachdenken".

Wenn man als junger Mensch in eine Wohnung zieht und die preiswert einrichtet, braucht man noch keine Hausratversicherung. Aber wenn Sie irgendwann mal einen Teil ihres Lebenseinkommens in Möbel oder Technik investiert haben, dann sollten sie die Police haben.

Viele lassen sich beim Kauf von Handy, Fernseher oder Spielkonsole überzeugen, eine Geräteversicherung mit abzuschließen. Die soll einspringen, wenn das teure Gerät kaputt geht oder gestohlen wird. Aus Sicht von Verbraucherschützern sind die Policen aber vergleichsweise teuer und bieten nur wenig Schutz. So wollen die meisten Anbieter keine Reparaturen übernehmen und zahlen bei einem Totalschaden oft nur den Zeitwert. Viele Versicherer verlangen zudem, dass man das Gerät immer im Auge behält.

In der Regel müssen Versicherungen mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf des Versicherungsjahres gekündigt werden. Damit ist der 30. September oft der Stichtag, weil viele Verträge zum Jahresende auslaufen. Wer den Stichtag verpasst hat, kann trotzdem gleich handeln und die Kündigung zeitig rausschicken.

Dann verpasst man den Termin kein zweites Mal und hat den Schutz bis zum Ende der Versicherungszeit trotzdem noch. Wer per Einschreiben kündigt, geht ganz auf Nummer sicher. Das Ganze kann man auch per Fax oder E-Mail machen. Wichtig ist aber immer die Bestätigung der Versicherung, dass die Kündigung angekommen ist.

Ein paar Minuten Aufwand reichen schon, um bei den eigenen Versicherungen einiges zu sparen: Viele sind beim Urlaub oder beim Autofahren doppelt abgesichert. Sie bezahlen Jahresgebühren für eine Kreditkarte mit Extras wie Reiseschutz und besitzen zusätzlich noch eine Auslandsreise-Krankenversicherung. Eine einzelne Auslandkrankenversicherung ist aus Sicht von Verbraucherschützern jedoch fast immer besser. Die teuren Kreditkarten-Extras kann man sich also sparen und sich eine günstigere Karte besorgen.

Viele Autofahrer haben von ihrem Kasko-Versicherer einen Pannenschutzbrief und sind zusätzlich Mitglied in ADAC, AvD und Co. Hier könnte der Schutzbrief aus Sicht unserer Experten meist die preiswertere Wahl sein. Allerdings sollte man genau im Kleingedruckten nachlesen, was abgesichert ist.