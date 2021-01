Zusatzbeiträge steigen: Jetzt Geld sparen durch Wechsel der Krankenkasse

Heißt also: Wenn die Kasse im Januar den neuen Satz einfordert, hat der Versicherte bis zum 31. Januar Zeit, die Mitgliedschaft zu kündigen und sich eine neue Kasse zu suchen. Allerdings erfolgt der Wechsel nicht sofort, sondern erst zum Ende des übernächsten Monats – in der aktuellen Situation also zum 31. März. So lange wird auch noch der neue Beitragssatz der bisherigen Krankenkasse abgezogen und man bleibt dort Mitglied. Am 1. April beginnt dann die Mitgliedschaft in der neuen Kasse zu deren Konditionen.