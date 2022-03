So trainierst du dein Gedächtnis

Ich bin ein großer James Bond Fan. Wie es der Zufall so will, habe ich ihn Silvester getroffen. Davon habe ich seit meinem Geburtsjahr geträumt.

Die lässt sich gut beim Lernen von Vokabeln anwenden. Das Fremdwort wird dabei mit einem ähnlich klingenden Wort verknüpft. Zum Beispiel das lateinische Wort für „sehen“ - „videre“ klingt so ähnlich wie „Video“. Und ein Video sieht man sich an. Das ist die Metapher und die bleibt auch im Kopf.

Gehirnjogging Apps sollen verschiedene Fähigkeiten des Gehirns trainieren und so das Gedächtnis verbessern. Dazu gehören klassische Knobelspiele wie Sudoku, Kreuzworträtsel, Memory oder andere Logikrätsel. So kann man üben, während man auf die Bahn wartet oder in der Mittagspause mal 5 – 10 Minuten Luft hat.

Und noch ein Tipp für Einkaufslisten: Nach dem Schreiben noch mal alles durchlesen, den Zettel dann aber bewusst in der Tasche lassen. Wenn der Einkauf erledigt ist, kann man den Zettel rausholen und noch mal alles überprüfen. So weiß man gleich was man sich merken konnte und was nicht.