Gassigänger im Tierheim werden

Die Schulung

Die meisten Tierheime verlangen die Teilnahme an einer Gassigänger-Schulung, ehe du mit einem der Hunde raus darfst. Dabei lernst du u.a. die Körpersprache der Hunde kennen. Du erfährst, wie sie sich in Stress- und Angstsituationen verhalten und was du dann tun kannst. Auch die Regeln des Tierheims werden dir bei dieser Schulung erklärt. Manchmal gibt es am Ende der Schulung sogar eine Prüfung.

Das muss beim Gassigehen beachtet werden

Die Tierschutzliga hat ein paar Verhaltensregeln aufgestellt, die so oder so ähnlich in vielen Tierheimen gelten. U.a. muss man die Hunde immer an der Leine führen und sollte ausreichend Abstand zu fremden Menschen und anderen Hunde halten. Füttern darf man sie entweder während der Gassirunde gar nicht oder nur in Absprache mit dem Tierheimpersonal. Auch deine Erziehungskünste solltest du nicht an den Hunden ausprobieren. Der Hundekot wird natürlich eingesammelt.

Der Papierkram

Viele Tierheime schließen eine Gassigängervereinbarung. Darin erklärst du, dass du für das Tier während der Gassirunde die Aufsichtspflicht hast. Verletzt du diese und der Hund richtet einen Schaden an, kann es sein, dass du für den Schaden aufkommen musst. Am besten kümmerst du dich um eine entsprechende Versicherung. In einer solchen Vereinbarung können auch noch einmal die Verhaltensregeln aufgelistet sein, sowie die Gassigeh-Zeiten.

Fazit