Wie du einen Gartenteich anlegst, mit Fischen besetzt und optimal pflegst

In einem Teich ist immer was los, von der Mücke über die Libelle bis hin zu einem Frosch, deshalb sollte er in deinem Blickfeld liegen. Einen Vorteil nicht nur für den Besitzer benennt unser Experte: „Wenn man mitten in der Stadt wohnt, da haben die Vögel und Insekten oft keine Trinkmöglichkeit und da bieten so ein Teich oder eine alte Zinkwanne mit ein paar Wasserpflanzen eine gute Alternative.“ Halbschattig liegt der Teich am besten. Dabei bekommen die Wasserpflanzen noch genügend Licht, es wachsen aber nicht unnötig viele Algen. Ein Laubbaum in der Nähe spendet Schatten, so verdunstet weniger Wasser. Ein Laubbaum direkt überm Teich sorgt mit seinen Blättern hingegen für zu viel Biomasse, die im Wasser verfault.