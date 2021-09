Was du jetzt im Herbst alles im Garten erledigen kannst

Nässe, niedrige Temperaturen und geringe Sonneneinstrahlung setzen dem Rasen ordentlich zu. Deshalb ist es wichtig, dass ausreichend Licht und Luft an den Rasen kommen. Blätter, die von den Bäumen fallen, sorgen für braune Stellen im Rasen und begünstigen Moosbefall, deshalb sollte man regelmäßig das Laub von dem Rasen entfernen. Bis spätestens Anfang Oktober kann es auch nicht schaden, den Rasen noch mal zu vertikutieren . Anfang November sollte man das letzte Mal den Rasen mähen. Aber nicht zu kurz – mindestens 5 cm sollten stehen bleiben. Wer einige Grünstellen nachbessern oder neu säen möchte, kann das auch jetzt im Herbst tun. Das hat den Vorteil, dass es meist ausreichend feucht ist, so dass der Rasensamen keimt und bis zum Winter bereits nachgewachsen ist. Kaliumhaltiger Herbstdünger kann dem Rasen zusätzlich helfen, gut über den Winter zu kommen.

Das gerechte Laub kann man auf den Kompost bringen, dem Beet untermischen oder Pflanzen damit abdecken. Es bietet aber auch ein hervorragendes Winterquartier für Tiere. Wer die Möglichkeit hat, kann in einer kleinen Ecke einen Laubhaufen liegenlassen . Igel, Insekten und andere Tiere finden in der kalten Jahreszeit dort einen Unterschlupf und nach dem Winter wird das Laub abgebaut und zu Humus verwandelt, der den Garten wiederum mit Nährstoffen versorgt.

Gerade jetzt, wenn Frost und Kälte den Pflanzen noch nicht allzu sehr zusetzen, ist der ideale Zeitpunkt große Pflanzen umzusetzen . Sträucher und Bäume sollten dabei großzügig ausgegraben werden, damit die Wurzel nicht beschädigt wird. Am neuen Standort sollte man die Pflanze dann ordentlich wässern, damit sie gut angeht. Winterharte Pflanzen, die in der Erde bleiben, schützt man am besten mit Mulch-Substrat.

Im Herbst werden auch Blumenzwiebeln gepflanzt. Zwiebeln von Frühblühern wie Krokusse, Tulpen und Narzissen werden jetzt in die Beete gesetzt, damit sie im Frühjahr aus dem Boden sprießen können. Wichtig: Die Erde sollte gut aufgelockert und mindestens 25 cm tief ausgehoben werden. Die Zwiebeln sollten dann doppelt so tief eingegraben werden, wie sie hoch sind. Kleiner Tipp: Blumenzwiebeln sind für Wühlmäuse eine Delikatesse. Deshalb am besten die Zwiebel in einem Pflanzkorb aus Plastik setzen und Erde, Hornspäne und Sand dazugeben. Der intensive Geruch verdirbt den kleinen Nagern den Appetit.