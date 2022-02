Diese Gartenarbeiten kannst du im Februar schon erledigen

Der Februar ist die ideale Zeit um einen neuen Zaun oder Gartenweg anzulegen. Ist es frostfrei, können Fundamente oder Löcher gegraben werden. Bei der kühlen, frischen Luft kommt man auch nicht so schnell ins Schwitzen. Außerdem ist jetzt die ideale Zeit, um Sand, Split und Steine ran zu holen. Und wenn man ohnehin gerade mit dem Hänger unterwegs ist, kann man auch gleich noch altes Holz, Baumverschnitt oder Ähnliches wegbringen.

Für einige Zier- und Obstgehölze ist der Spätwinter die ideale Zeit um sie einzukürzen. So können sich bis zum Sommer wieder neue Triebe mit reichlich Blüten bilden. Allerdings sollte man die Gehölze an einem frostfreien Tag zurückschneiden. Auch für Obstbäume wie Apfel oder Birne steht jetzt der Rückschnitt an, das ist gut für die Früchte und bremst zu starkes Wachstum.