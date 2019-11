Garantieverlängerung: Wann lohnt sich ein Abschluss?

Die Gewährleistung durch den Verkäufer ist bei Neuware für 24 Monate gesetzlich garantiert und deckt Schäden ab, die an der Ware zumindest in Ansätzen von Anfang an vorhanden waren. Nach Ablauf von sechs Monaten muss jedoch der Käufer beweisen, dass das der Fall ist. Bei Gebrauchtwarenhändlern beträgt die Gewährleistung mindestens zwölf Monate.