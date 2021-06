Fahranfänger: So kommst du schnell zum Führerschein

In vielen Fahrschulen können auch Intensivkurse für die Sommerferien gebucht werden. Der Vorteil der Intensivkurse: Das für die Theorie Gelernte bleibt frisch und kann in der Fahrpraxis besser abgerufen werden. Für Intensivkurse sollten Fahranfänger auch beachten, dass sie vor der Prüfung noch wichtige Unterlagen vorlegen müssen: Nachweis über den Erste-Hilfe-Kurs und auch den Sehtest. Wer die Fahrprüfung besteht, bekommt nicht den gewohnten Kartenführerschein. Stattdessen bekommt man einen Nachweis über eine Prüfung und die gilt in Verbindung mit einem Ausweisdokument als Fahrerlaubnis. Mit 18 Jahren kann man die einfach in den Kartenführerschein umtauschen.