Freiwillige Feuerwehr – Mitglied werden, Regeln und Aufgaben

Hauptinhalt

Rund 30.000 Männer und Frauen arbeiten in Deutschland in einer Berufsfeuerwehr. Fast eine Million Menschen engagieren sich in Freiwilligen Feuerwehren. Einen großen Teil der Feuerwehraufgaben wie Brände löschen oder Verletzte nach Unfällen retten, stemmen also Menschen in ihrer Freizeit. Um die vielen Aufgaben zu schaffen, suchen Freiwillige Feuerwehren immer geeigneten Nachwuchs: Kinder und Erwachsene.